Волочкова порадовала фанатов первым в 2026 году мальдивским шпагатом

Балерина Анастасия Волочкова прилетела на Мальдивы и опубликовала фотографии из отпуска. На кадры в соцсети Instagram* попал в том числе первый в этом году фирменный шпагат.

«Пляжный экзерсис на Мальдивском острове», — прокомментировала балерина фотографии, на которых продемонстрировала поклонникам свою фигуру в бикини.

На отдых на тропическом острове артистка отправилась вместе с 27-летним партнером по шоу «Одержимость» Марчелом Абаби.

Ранее в компании танцора Волочкова провела Новый год в своем особняке. Балерина выложила фото, на котором она в домашнем халате прижимается к своему избраннику, одетому в джинсы, толстовку и черную ушанку.

Видео совместного отдыха артистка также публиковала летом. Она засняла, как Абаби поет и танцует на Мальдивах с бокалом в руках на фоне райского пейзажа.