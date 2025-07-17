Топлес на мальдивской даче. Волочкова показала откровенное фото с отдыха

Анастасия Волочкова показала в соцсетях новые фото с путешествия на Мальдивы. Балерина отметила, что это уже 26-я поездка на курорт за последние 13 лет.

В этот раз 49-летняя артистка прилетела на острова в компании 26-летнего танцора Марчела Абаби — участника ее шоу. На видео Волочкова показала, как ее молодой спутник поет и танцует с бокалом в руках на фоне райского пейзажа.

Под одной из совместных фотографий Волочкова написала, что они отдыхают на очередной мальдивской даче. Также балерина выложила для поклонников откровенный снимок. На фото Анастасия позировала топлес, прижимаясь к Абаби.

«Мы желаем лучшего, но не от всего сердца», — написала она.

Волочкова не первый раз летает на Мальдивы с танцором из своего шоу. На фоне этого появились слухи о том, что у балерины новый роман. Сама знаменитость лишь намекнула, что у нее появился возлюбленный, который младше ее на 22 года.