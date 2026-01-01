«Моя любовь». Волочкова встретила Новый год в объятиях молодого бойфренда

Балерина Анастасия Волочкова раскрыла личность своего тайного кавалера, с которым встретила 2026 год. Она опубликовала совместное фото с 26-летним танцовщиком Марчелом Абаби в соцсетях.

На кадрах артистка и ее бойфренд сидели на диване в ее особняке. Волочкова была в домашнем костюме, а ее молодой возлюбленной — в черных джинсах, толстовке цвета хаки и черной ушанке. Балерина прижималась к избраннику.

«С Новым годом! My love Марчел!» — трогательно подписала снимок балерина.​

Публика узнала об изменениях в личной жизни артистки в начале 2025 года, когда она вместе с партнером по шоу «Одержимость» улетела на Мальдивы. Тогда Волочкова впервые намекнула, что ее отношения с Абаби не только рабочие.

Про танцовщика известно, что у него двое маленьких детей. При этом нет информации, развелся ли он с женой.

В начале 2025 года экс-возлюбленного Волочковой Дмитрия Дюрана приговорили к семи годам за мошенничество.