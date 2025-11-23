Вокалистку Наоко и гитариста Орлова освободили после третьего задержания
В Санкт-Петербурге музыкантов группы «Стоптайм» — вокалистку Диану Логинову (псевдоним — Наоко) и гитариста Александра Орлова — отпустили из-под стражи. Они вернулись домой после третьего задержания, сообщила «Фонтанка».
По словам одного из источников издания, полицейские специально забрали артистку и гитариста из изолятора временного содержания и увезли в другой район. Это сделали для того, чтобы ожидающие их выхода журналисты не смогли задать им вопросы.
Адвокат артистов подтвердила, что Логинова и Орлов находятся в безопасности. Она попросила их не беспокоить.
В начале ноября на Логинову и Орлова составили вторые по счету административные протоколы за несогласованные концерты.
Впервые музыкантов задержали в середине октября. Логинова исполняла на улице песни иноагента.