Вокалистку Наоко и гитариста Орлова освободили после третьего задержания

В Санкт-Петербурге музыкантов группы «Стоптайм» — вокалистку Диану Логинову (псевдоним — Наоко) и гитариста Александра Орлова — отпустили из-под стражи. Они вернулись домой после третьего задержания, сообщила «Фонтанка» .

По словам одного из источников издания, полицейские специально забрали артистку и гитариста из изолятора временного содержания и увезли в другой район. Это сделали для того, чтобы ожидающие их выхода журналисты не смогли задать им вопросы.

Адвокат артистов подтвердила, что Логинова и Орлов находятся в безопасности. Она попросила их не беспокоить.

В начале ноября на Логинову и Орлова составили вторые по счету административные протоколы за несогласованные концерты.

Впервые музыкантов задержали в середине октября. Логинова исполняла на улице песни иноагента.