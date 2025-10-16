Юную девушку задержали в Петербурге за песни иноагентов на улице

Власти задержали гитариста и барабанщика группы Stoptime, в которой поет Логвинова. «Фонтанка» предположила, что в отношении девушки могут составить протокол о дискредитации армии России и организации массового пребывания граждан в общественных местах.

Ранее в Telegram-каналах распространилась запись с воскресного концерта Stoptime. Группа исполнила вместе со зрителями песню из репертуара Noize MC*. Этот трек в России запрещен как формирующий негативное отношение к власти.

Предположительно, именно это выступление стало причиной задержания артистки. Логвинову оставили на ночь в отделении полиции. Мать певицы рассказала, что ее дочь — «патриот нашей страны и очень любит Россию».

«Никаких мыслей о поддержке Украины у нее нет! Наш родственник участвовал в СВО, недавно вернулся домой с ранением головы», — добавила женщина.

Наоко и ее группа прославились в начале осени 2025 года. Музыканты давали концерты на Невском проспекте. Артисты нередко выбирали песни музыкантов, которых в России объявили иностранными агентами.

Ранее в четырех регионах России задержали подростков, которые готовили теракты.

* Лицо, признанное иностранным агентом в России