В Петербурге на уличную певицу Наоко и музыканта Орлова составили новый протокол

В Санкт-Петербурге на уличную певицу Диану Логинову, известную под псевдонимом Наоко, и одного из ее музыкантом Александра Орлова составили новые административные протоколы за несогласованные концерты. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в оперативных службах.

«В понедельник Логинову и Орлова доставят в суд по еще одному протоколу по статье 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка — ред.)», — сказал собеседник агентства.

Официального комментария от правоохранительных органов по поводу второго протокола в отношении Логиновой пока нет.

До этого руководитель объединенной пресс-службе судов города Дарья Лебедева рассказывала агентству о регистрации административных материалов в отношении девушки в Дзержинском районном суде. Статья — о дискредитации российской армии.

В конце октября певицу Наоко повторно задерживали на выходе из спецприемника, как и гитариста группы Stoptime Орлова за выступление 11 октября около станции метро «Площадь Восстания». Девушки исполняла песни иноагентов.