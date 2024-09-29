Вокалиста «Порнофильмов» предупредили о тюремном сроке

В случае возбуждения уголовного дела о дискредитации армии вокалист группы «Порнофильмы» Владимир Котляров* может получить до пяти лет колонии. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«Данный вопрос рассматривается. В случае возбуждения уголовного дела, вокалисту группы „Порнофильмы“ грозит лишение свободы на срок до пяти лет», — сказал он.

Суд дважды штрафовал Котлярова* за публичную дискредитацию Вооруженных сил России — в июне и сентябре. Музыкант должен выплатить 100 тысяч рублей. По закону, после двукратного административного наказания в течение года правоохранители смогут привлечь его к уголовной ответственности по части первой статьи 280.3 УК России «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России».

Поводом для разбирательств стало интервью Котлярова* в июле 2023 года. После него в России заблокировали несколько песен группы «Порнофильмы».

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.