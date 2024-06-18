Песню «Роди мне 1000 детей!» группы «Порнофильмы» заблокировали в России
В России заблокировали песню «Роди мне 1000 детей!» рок-группы «Порнофильмы». Трек появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Что конкретно послужило поводом для запрета, не уточняется. Композицию заблокировали по решению «неуказанного госоргана».
Сервисы «Яндекс Музыка» и «ВКонтакте» начали удалять песню еще в октябре прошлого года, но официального решения по ней не публиковали.
Ранее по указанию прокуратуры в России заблокировали треки коллектива «Это пройдет» и «Нищих убивай».
Кроме того, солиста рок-группы Владимира Котлярова* обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Штраф присудили из-за интервью телеканалу «Дождь»** летом 2023 года.
* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентов на территории России.
** Средство массовой информации, признанное иностранным агентом на территории России.