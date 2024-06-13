Солиста группы «Порнофильмы» оштрафовали на 50 тысяч рублей

Солиста рок-группы «Порнофильмы» Владимира Котлярова* обязали выплатить штраф в 50 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Штраф присудили после интервью телеканалу «Дождь»** летом 2023 года, сообщил Telegram-канал Mash .

По данным Минюста, солист группы открыто выступал в поддержку Украины, негативно высказался в отношении российских граждан и формировал антироссийские взгляды.

Адвокат музыканта заявил, что Котляров* просто высказал свою частную точку зрения журналистам и не может быть признан виновным, так как кадры распространял «Дождь»**. Этот аргумент не убедил суд.

Котляров* вместе со своей супругой, поэтессой Инной Медведун, уехал из России после начала спецоперации. Сейчас он находится в Тбилиси.

Ранее протокол за дискредитацию армии составили на блогера Илью Варламова*. Ему также грозит штраф в 50 тысяч рублей.

* Физическое лицо, признанное СМИ — иностранным агентов на территории России.

** Средство массовой информации, признанное иностранным агентом на территории России.