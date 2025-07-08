Вокалиста группы Slaughter to Prevail оштрафовали в Москве

Музыкант Александр Шиколай из дэткор-группы Slaughter to Prevail получил штраф за дискредитацию армии. Нагатинский районный суд Москвы привлек его к административной ответственности, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции.

Вокалиста заподозрили в публичных действиях, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил России. Суд признал его виновным в нарушении части первой статьи 20.3.3 КоАП России и наказал штрафом в 50 тысяч рублей.

Шиколай по прозвищу Alex Terrible основал группу в 2014 году в Екатеринбурге. В соцсетях и интервью Юрию Дудю* он высказывался против любых вооруженных конфликтов. «Известия» сообщили, что в мае участников Slaughter to Prevail задержали в Лобне за съемки клипа на песню «Родина» без согласования с администрацией.

В Санкт-Петербурге штраф за дискредитацию армии получила 84-летняя жительница блокадного Ленинграда. Она вышла с антивоенным плакатом к Гостиному двору.

* Физическое лицо, которое выполняет в России функции иноагента