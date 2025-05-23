В Петербурге блокадница получила штраф за дискредитацию ВС России

В Санкт-Петербурге 84-летнюю блокадницу Людмилу Васильеву оштрафовали на 10 тысяч рублей за антивоенный пикет. Об этом сообщил адвокат Андрей Чертков в беседе с РБК .

Судья Куйбышевского суда Ольга Новикова вынесла такое решение по статье о дискредитации армии.

В феврале Васильева вышла к Гостиному двору с плакатом, призывающим прекратить военные действия. Через несколько минут к ней подошли полицейские.

Правоохранители попросили женщину уйти, побеседовали с ней, но задерживать не стали. В середине марта пенсионерку вызвали в полицейский отдел для составления протокола о дискредитации армии.

В документе указали, что она «публично взывала к воспрепятствованию специальной военной операции». Свидетелем правонарушения стал начальник отдела охраны общественного порядка по Центральному району Петербурга.

Материалы дела поступили в Куйбышевский районный суд 8 апреля. На следующий день пресс-служба петербургских судов объявила, что судья, изучив предоставленные документы, отправила их на доработку для исправления выявленных недочетов. Окончательную версию протокола, ставшую основанием для штрафа блокадницы, подготовили 28 апреля.

Людмила Васильева родилась 22 апреля 1941 года в многодетной семье. В блокадные годы оставалась в Ленинграде вместе с матерью, четырьмя братьями и сестрами, жила в коммуналке на улице Марата. Глава семейства был на фронте. В 1942 году семью эвакуировали, а через два года, зимой 1944-го, они смогли вернуться в освобожденный город.