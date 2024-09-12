«Многим пожертвовал». Орбакайте рассказала о трудной жизни сына Никиты в США

Орбакайте: сын Никита попал в сложную ситуацию после отъезда из России

Фото: РИА «Новости»

Певица Кристина Орбакайте заявила, что ее старший сын Никита после отъезда из России оказался в довольно сложной ситуации. Об этом артистка рассказала в интервью YouTube-каналу «Дежурный по Америке / RTVI US».

Сейчас Пресняков-младший пишет саундтреки, выступает с концертами со своей кавер-группой и снимает клипы.

Орбакайте надеется, что сын сможет найти себя в Лос-Анджелесе и стать счастливым в США. По ее словам, он будет снимать ее следующий клип.

«К сожалению, сейчас молодежи нашей пришлось очень многим пожертвовать и очень многое бросить. Идти с нуля, искать себя. Молодежь, кто переехали в другие страны, им, конечно, досталось, — резюмировала Орбакайте.

Ранее вторая бабушка Никиты вокалистка ВИА «Самоцветы» Елена Преснякова рассказала, что ее внук сильно скучает по России. Однако возвращаться на Родину он не планирует.

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