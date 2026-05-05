Рэпер Navai попал в аварию на Ferrari в центре Москвы
Вечером 5 мая известный рэп-исполнитель Navai попал в аварию в центре Москвы на своем Ferrari. В распоряжении 360.ru оказались кадры с места ЧП.
ДТП произошло на Зубовском бульваре, недалеко от станции метро «Парк культуры». На место происшествия прибыли полицейские.
После столкновения черный элитный автомобиль развернуло задним бампером к бордюру, после удара сработали подушки безопасности. Причина аварии выясняется.
В экстренных службах 360.ru сообщили, что владелец машины не пострадал. Произошел разлив жидкости на площади полтора квадратных метра. Правоохранители перекрыли одну полосу движения.
Navai после ДТП отправился в аптеку.
