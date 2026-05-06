За поврежденный в ДТП светофор рэперу Navai грозит штраф или лишение прав

Авария с повреждением городской инфраструктуры без пострадавших влечет за собой административную и гражданскую ответственность. Об этом в комментарии 360.ru заявила юрист и преподаватель Финансового университета при правительстве России Наталья Кубасова.

Так она прокомментировала аварию с рэпером Navai (Наваи Бакировым) в центре Москвы, где Ferrari артиста врезался в светофор.

Юрист подчеркнула, что административную ответственность виновник аварии несет, если нарушил правила дорожного движения: превысил скорость, проехал на красный свет или не соблюдал дистанцию. За это ему грозят штрафы, а в случае серьезного нарушения — лишение водительских прав и даже административный арест, если подтвердится опьянение.

За повреждение муниципального имущества предусмотрена гражданская ответственность.

Виновник аварии обязан возместить вред, который нанес балансодержателю объекта. В случае Navai это Дептранс. Оценку ущерба проводит держатель имущества или независимые эксперты.

Основная сумма ложится на страховую компанию по ОСАГО. Если ущерб превышает лимит полиса, то водитель погашает остаток из своего кармана.

«Лимит ОСАГО по имущественному ущербу — до 400 тысяч рублей. Если ущерб меньше, то платит страховая; если больше, то виновник ДТП», — пояснила Кубасова.

Если водитель откажется платить, добавила юрист, то балансодержатель может обратиться в суд. Кроме того, если подтвердится, что виновник аварии сел за руль пьяным, скрылся с места ДТП или управлял машиной без прав, страховая после возмещения ущерба потребует с него потраченные деньги.

Рэпер Navai попал в аварию в центре Москвы в минувшую среду, 5 мая. По предварительным данным, он не справился с управлением и врезался в светофор.

В пресс-службе столичного Дептранса заявили, что водитель ехал на машине без номерных знаков, а также повредил городскую инфраструктуру. В ведомстве подчеркнули, что обратятся в суд для требования компенсации и лишения водителя прав.