Вячеславу Малежику забыли сообщить об отмене его концерта

Организаторы концерта заслуженного артиста России Вячеслава Малежика отменили его выступление в Обнинске, запланированное на 4 марта, но исполнителя в известность не поставили. Информацию об этом сам певец подтвердил 360.ru.

«Наверное, не собрали денег, не продали билеты. Это довольно обычное дело», — отметил Малежик.

Музыкант спокойно отнесся к ситуации. Артист отметил, что работает на профессиональной сцене с 1973 года и за это время выработал иммунитет к подобным историям. Малежик подчеркнул, что не собирается никого ругать или подавать в суд.

Shot сообщил, что билеты на выступление продавали около полутора месяцев, их стоимость составляла от полутора до трех тысяч рублей. Организаторам не удалось заполнить зал даже наполовину — реализовали менее 300 билетов из 600. После этого приняли решение отменить концерт, однако самому артисту об этом своевременно не сообщили.

