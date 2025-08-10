Виктория Исакова прервала траур после смерти мужа и показала фото дочери

Актриса Виктория Исакова 16 июля похоронила мужа и с тех пор не выходила с поклонниками на связь. Накануне артистка впервые прервала молчание и выложила в соцсети фотографию с девятилетней дочерью. На это обратило внимание издание Super .

Супруг Исаковой — режиссер Юрий Мороз — скончался три недели назад, до сих пор актриса хранила молчание.

Исакова выложила фотографии с дочкой Варварой: на фото девочка стоит на лестнице и целует мать. Актриса предстала перед поклонниками в черных леггинсах и спортивной кофте. Фотографии сделали в Санкт-Петербурге, куда Исакова с дочерью уехала после смерти мужа.

Поклонники актрисы засыпали ее комплиментами и отметили, что Варвара очень похожа на отца.

Актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет. Мороз был тяжело болен, последние два года он боролся с раком поджелудочной железы. Известный режиссер оставил наследство более чем 65 миллионов рублей. В числе претендентов на многомиллионное наследство режиссера — его жена Виктория Исакова и две дочери.