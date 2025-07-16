Стало известно о многомиллионном наследстве режиссера Юрия Мороза

Известный российский актер и режиссер Юрий Мороз оставил наследство на более чем 65 миллионов рублей. Об этом написал aif.ru .

Мороз владел дорогой недвижимостью. У него был дом в деревне Глушь Псковской области, стоимость которого оценили в 15 миллионов рублей. Кроме того, на артиста были оформлены квартира в Москве и дом с участком в Подмосковье на сумму около 50 миллионов рублей.

По словам Заслуженного юриста России Ивана Соловьева, в числе претендентов на многомиллионное наследство режиссера — его жена Виктория Исакова и две дочери. Пока нет информации, оставил ли Мороз завещание.

Мороз скончался в ночь на понедельник, 14 июля, в возрасте 68 лет. Отпевание состоялось в храме Воскресения Словущего, куда пустили только близких.