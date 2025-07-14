Умер режиссер Юрий Мороз

Российский актер, режиссер и продюсер Юрий Мороз ушел из жизни в возрасте 68 лет. Об этом телеканалу «Россия-Культура» сообщил актер Дмитрий Харатьян.

«Скончался Юрий Мороз — российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер», — рассказали журналисты.

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий в беседе с РИА «Новости» подтвердил информацию о смерти режиссера. Он добавил, что Юрия Мороза не стало в ночь на 14 июля. До этого он долгое время болел.

Точная причина смерти и другие подробности на данный момент неизвестны.

Юрий Мороз родился 29 сентября 1956 года в Краснодаре. С 1975 года жил в Москве, где спустя четыре года стал выпускником Школы-студии МХАТ под руководством советского актера Виктора Монюкова.

После окончания вуза был частью труппы Московского театра имени Ленинского комсомола, в котором служил до 1987 года.

В 1988 году окончил режиссерский факультет ВГИК. Одними из его самых популярных работ стали сериалы «Каменская», «Инквизитор», «Содержанки» и фильмы «Точка» и «Братья Карамазовы».