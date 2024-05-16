Виктория Боня заявила о желании сделать дочери российский паспорт | 360°

Знаменитости

16 мая 2024, 11:39

Виктория Боня заявила о желании сделать дочери российский паспорт

Телеведущая Боня заявила о желании сделать дочери Анджелине российский паспорт

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Блогер и телеведущая Виктория Боня хочет сделать для 12-летней дочери Анджелины российский паспорт. О своем намерении она рассказала в разговоре с журналистами. Ее слова передал портал News.ru.

«У меня дочка монегаска, у нее монакский паспорт. У нее нет гражданства России пока. И я очень хочу ей сделать российский паспорт», — заявила Боня.

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Телеведущая также опровергла слухи о том, что ее якобы хотят выгнать из Монако. По ее словам, это невозможно, так как дочь является гражданкой Монако.

Ранее Боня изменила образ перед Каннским кинофестивалем. Она перекрасилась в пепельную блондинку. Фанаты сразу же сравнили телеведущую с актрисой Анджелиной Джоли, на которую она стала похожа с новой прической.

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