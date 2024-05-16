Виктория Боня заявила о желании сделать дочери российский паспорт | 360°

16 мая 2024, 11:39
Виктория Боня заявила о желании сделать дочери российский паспорт
Телеведущая Боня заявила о желании сделать дочери Анджелине российский паспорт
Блогер и телеведущая Виктория Боня хочет сделать для 12-летней дочери Анджелины российский паспорт. О своем намерении она рассказала в разговоре с журналистами. Ее слова передал портал News.ru.
«У меня дочка монегаска, у нее монакский паспорт. У нее нет гражданства России пока. И я очень хочу ей сделать российский паспорт», — заявила Боня.
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Телеведущая также опровергла слухи о том, что ее якобы хотят выгнать из Монако. По ее словам, это невозможно, так как дочь является гражданкой Монако.
Ранее Боня изменила образ перед Каннским кинофестивалем. Она перекрасилась в пепельную блондинку. Фанаты сразу же сравнили телеведущую с актрисой Анджелиной Джоли, на которую она стала похожа с новой прической.
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Виктория Боня
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