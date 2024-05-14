Виктория Боня кардинально сменила имидж перед Каннами | 360°

Знаменитости 14 мая 2024, 16:38 Виктория Боня кардинально сменила имидж перед Каннами Ведущая Виктория Боня стала пепельной блондинкой перед Каннским кинофестивалем Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Телеведущая Виктория Боня решила кардинально сменить имидж перед Каннским кинофестивалем и стала пепельной блондинкой. Результат своего преображения она показала в своем Telegram-канале.

«Готовлюсь к Каннскому кинофестивалю и решила сменить образ. На следующей неделе уже лечу в Канны», — поделилась она.

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Поклонникам очень понравился новый образ телеведущей. Многие отметили, что Боня стала похожа на актрису Анджелину Джоли или модель Алену Шишкову.

«Огонь! Просто ослепительна. Помолодела», — написали телеведущей фанаты.

Недавно Боня решила покинуть Россию и наконец-то отправиться «домой, в Монако». Она посетовала на сложности в получении шенгенской визы.

Актриса Марина Федункив тоже поразила поклонников внешним видом. Она сильно похудела. Некоторые заподозрили, что актриса сделала пластическую операцию.