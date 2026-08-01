Виктория Боня сообщила о смерти друга-альпиниста под лавиной

Телезвезда Виктория Боня сообщила о смерти своего друга и опытного альпиниста по имени Нимс. Мужчина попал под лавину в горах, рассказала ведущая в Instagram* со слезами на глазах.

По словам Бони, он изменил не только мир альпинизма, но и ее саму.

«У меня из-под ног ушла почва. Потом пришло осознание, что смерть — та же жизнь, и нужно ценить то, что мы имеем сейчас», — поделилась блогер.

Боня хотела отправиться с Нимсом в экспедицию на гору Чогори в следующем году, поскольку полностью доверяла ему как профессионалу. Она рассказала, что они так и не поднялись ни на одну вершину вместе, но он стал для нее наставником и верным другом.

«Такие люди приходят редко и уходят быстро», — заявила Боня.

О гибели альпиниста Нирмал Пурджа по прозвищу Нимсдай на горе Броуд-Пик в Пакистане сообщили в компании Elite Expedition.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.