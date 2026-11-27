Девятнадцатилетняя кошка Мурка модели и телеведущей Виктории Бони умерла в день рождения хозяйки. Об этом женщина сообщила в Instagram*.

Боня вышла на связь из Дубая, куда отправилась праздновать сорокасемилетие.

«Мурочка ушла сегодня в другое измерение на руках у дочки в 12:00 по Европе. <… > Спасибо, что ты была со мной все 19 лет в любви, заботе, проживая не одну жизнь в одной», — рассказала модель.

По ее словам, кошка не мучилась и умерла за несколько минут.

Ранее ведущая рассказала, что отправляясь в ОАЭ, наняла для любимицы няню за 150 евро в сутки.

Проблемы со здоровьем у кошки начались уже давно. В ноябре Боня говорила, что Мурка угасает на глазах, ей назначили лечение.

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