Знаменитый непальский альпинист-рекордсмен погиб под лавиной в Пакистане

На горе Броуд-Пик в Пакистане погиб непальский альпинист Нирмал Пурджа по прозвищу Нимсдай. Об этом сообщила газета The Kathmandu Post .

Смерть 43-летнего спортсмена подтвердили в компании Elite Expedition. На группу сошла лавина 30 июля. Не выжили и остальные участники экспедиции — напарники и гиды Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа.

«С глубокой скорбью и огромным горем мы подтверждаем, что Нирмал „Нимсдай“ Пурджа трагически погиб в результате схода лавины на Броуд-Пик», — отметили в Elite Expedition.

Альпинист был бывшим военнослужащим британских войск специального назначения. Большую часть своей спортивной карьеры он посвятил испытанию пределов человеческой выносливости.

За шесть месяцев он покорил все 14 восьмитысячников планеты. Кроме того, Пурджа был единственным в мире человеком, поднявшимся на них с первой попытки.

Всего спасатели нашли на Броуд-Пик восемь тел. Они продолжают искать еще двух погибших альпинистов.