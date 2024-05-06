Виктория Боня решила покинуть Россию | 360°

Знаменитости 06 мая 2024, 18:24 Виктория Боня решила покинуть Россию Телеведущая Виктория Боня решила покинуть Россию и улететь в Монако РИА «Новости»

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Телеведущая Виктория Боня решила покинуть Россию и улететь в Монако. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

Боня рассказала подписчикам о получении шенгенской визы, процесс оформления которой занял семь месяцев вместо трех. Телеведущая выразила радость по поводу предстоящего возвращения в Монако, которое она считает своим домом.

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«Мне наконец-то дали визу, и я лечу домой, в Монако», — сообщила звезда.

В апреле ведущая вернулась в Москву вместе с дочерью Анджелиной. После этого у Бони возникли сложности с получением визы, ей пришлось некоторое время провести в столице.

Дочь ведущей серьезно занимается конным спортом. Бывший муж Бони Алекс Смерфит пообещал купить девочке собственную лошадь.

Кроме того, у Анджелины скоро родится брат или сестра. Недавно Виктория Боня объявила о своей беременности.