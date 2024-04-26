«Беременный живот не скрыть». Виктория Боня сообщила, что ждет ребенка | 360°

Знаменитости 26 апреля 2024, 11:15 «Беременный живот не скрыть». Виктория Боня сообщила, что ждет ребенка Телеведущая Виктория Боня объявила о второй беременности Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

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Телеведущая и модель Виктория Боня объявила о беременности. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

Боня поделилась видео и сказала, что не видит смысла больше скрывать, что ждет ребенка. Она предложила фанатам угадать, на каком месяце беременности находится.

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«Ну вот, наконец-то отсняли мы четвертый сезон нашего YouTube-шоу „Злые языки“. Здесь уже не скрыть мой беременный живот, да и смысла не вижу это делать. Как думаете, какой месяц?» — спросила у подписчиков звезда.

У 44-летней ведущей уже есть дочь Анджелина. Девочка родилась 12 лет назад, ее отец — бизнесмен Алекс Смерфит.

Актриса Елизавета Арзамасова, известная по сериалу «Папины дочки», тоже беременна во второй раз. Фанаты заметили живот на видео артистки, которое она опубликовала в социальных сетях. Арзамасова добавила, что заметила за собой повышенный аппетит.