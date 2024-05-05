Боня объяснила, зачем экс-супруг купит дочери лошадь | 360°

Знаменитости 05 мая 2024, 11:19 Боня объяснила, зачем экс-супруг купит дочери лошадь Экс-супруг Бони Алекс Смерфит пообещал их дочери купить лошадь РИА «Новости»

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Бывший муж телеведущей Виктории Бони Алекс Смерфит купит их общей 12-летней дочери Анджелине лошадь. В беседе с Teleprogramma.pro блогерша рассказала об увлечениях девочки.

«Она хочет лошадь. Папа покупает ей лошадь. Мама ей покупает все остальное, что она хочет. Анджелина себе ни в чем не отказывает, это уж точно могу сказать», — уточнила Боня.

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Она пояснила, что дочь занимается конным спортом. Раньше для тренировок ей подходила маленькая лошадь, как пони. С возрастом подростку потребовалась другая лошадь.

Телеведущая отметила, что вместе с бывшим мужем сильно не балуют Анджелину. По мнению Бони, ребенок должен знать счет деньгам.

Накануне блогер Виктория Боня предложила подписчикам организовать поездку на Каннский фестиваль за три миллиона рублей. Она также готова лично сопроводить желающих на мероприятие, но уже за двойную цену.