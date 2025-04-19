Виктория Бекхэм отпраздновала 51-летие на яхте в кругу семьи

Дизайнер, певица и модель Виктория Бекхэм отметила 51-й день рождения в теплой и уютной атмосфере: сначала — на яхте с семьей, а позже — на вечеринке с друзьями. Снимками с праздника она поделилась в соцсетях.

На яхте, предположительно, у берегов Майами, Виктория задула свечу на небольшом торте, а вечером появилась на вечеринке в стильном белом костюме, в котором ранее блистала ее невестка Никола Пельтц.

«Спасибо, что сделали мой день рождения таким особенным! Моя семья и мои друзья, я вас всех очень люблю», — подписала снимки именинница.

Рядом с моделью в этот день были муж Дэвид Бекхэм, который опубликовал трогательные архивные фото, 22-летний сын Ромео и 13-летняя дочь Харпер. Поздравить Викторию также пришли друзья, включая бизнесмена Дэвида Грутмана и его жену Изабеллу.

Ранее Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России. Футболист планирует производить под ним текстильную продукцию широкого спектра применения.