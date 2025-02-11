Дэвид Бекхэм зарегистрировал товарный знак в России

Заявку на регистрацию бренда David Beckham спортсмен подал еще в июне прошлого года, но утвердили ее только сейчас. Футболист планирует производить под ним текстильную продукцию широкого спектра применения. Правообладателем будет компания DB Ventures.

Ранее футболист рассказал, как после чемпионата мира 1998 года во Франции столкнулся с ежедневной травлей. Бекхэма обвиняли в вылете сборной Англии с мундиаля, поскольку в матче одной восьмой финала против Аргентины он ударил ногой Диего Симеоне (сейчас возглавляющего мадридский «Атлетико») и получил за это красную карточку. После этого аргентинцы победили в серии послематчевых пенальти.