Видео с курящим в аэропорту Киркоровым заинтересовалась транспортная полиция

Транспортная полиция Алтайского края проводит проверку по видео, на котором певец Филипп Киркоров курит в здании аэропорта Барнаула. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

Певец прилетел на Алтай для выступления на площадке «Титов Арена». Местный житель снял, как артист закурил прямо в здании воздушной гавани.

«По выявленному в публикациях видео сотрудниками Алтайского линейного управления МВД России проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Ранее представитель Киркорова Екатерина Успенская рассказала 360.ru, что он уже связался со службами аэропорта, чтобы оплатить штраф. По ее словам, певец неосознанно сделал это из-за усталости после частой смены часовых поясов.

В конце февраля телеграм-канал Shot выяснил, что поп-король российской эстрады накопил более полумиллиона долгов за коммунальные услуги.