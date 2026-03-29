«Вышел, как в тумане»: представитель Киркорова объяснила его курение в аэропорте Барнаула

Прикуривший сигарету в аэропорту Барнаула певец Филипп Киркоров не осознавал, где находился, из-за большого количества перелетов. Об этом 360.ru заявила пресс-секретарь артиста Екатерина Успенская.

Она подчеркнула, что Киркоров очень устал из-за постоянной смены часовых поясов и не смог себя проконтролировать.

«Вышел из самолета, как в тумане, после смены часовых поясов и постоянных перелетов. Не проконтролировал, что закурил прямо в здании аэропорта. Уже связались, чтобы оплатить штраф за курение в неположенном месте», — заявила Успенская.

Видео с курящим певцом Филиппом Киркоровым в здании аэропорта Барнаула опубликовал телеграм-канал Mash Siberia. Авторы уточнили, что артист прилетел на выступление на площадке «Титов Арена».

Во время прохода к выходу из зоны вылета артист достал сигарету и задымил.

В конце февраля телеграм-канал Shot сообщил, что певец Филипп Киркоров накопил более 500 тысяч рублей долга за неоплаченные коммунальные услуги за свои московские квартиры.

Авторы заявили, что речь идет об апартаментах в Филипповском переулке и на Земляном валу.