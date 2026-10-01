На церемонии прощания с Соседовым Александр Песков пообещал поцеловать его мать

Прощание с музыкальным критиком Сергеем Соседовым прошло в Большом зале Троекуровского кладбища в Москве. Пародист Александр Песков пришел проститься и поделился с журналистами воспоминаниями о дружбе с Соседовым, об этом написал Super.ru .

Пародист рассказал, что дружил с Соседовым около 40 лет, близко общаться начали после выхода программы «Акулы пера». По словам Пескова, последний раз они виделись 20 июля, и тогда его друг был в прекрасной форме. Пародист при общении с журналистами пообещал подойти к матери Соседова и поддержать ее.

«К сожалению, я с мамой не знаком. Я сегодня впервые ее поцелую и принесу свои соболезнования», — рассказал Песков.

На церемонии прощания присутствовали более 200 человек. Критика похоронят на Перепечинском кладбище, рядом с отцом — такое решение приняла его мать.

Причиной смерти телеведущего и музыкального критика Сергея Соседова стали перелом основания черепа, кровоизлияние, отек мозга. Смертельные травмы он получил при падении с лестницы в Нерюнгри.