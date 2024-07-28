Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на сцене

TMZ: неизлечимо больная Селин Дион выступила на открытии Игр в Париже

IMAGO/Gvg
Фото: IMAGO/Gvg/Global Look Press

Канадская певица Селин Дион впервые после объявления о смертельной болезни вышла на сцену. Об этом сообщило издание TMZ.

Артистка спела «Гимн любви» Эдит Пиаф на открытии Олимпийских игр в Париже, 56-летняя знаменитость вышла в конце торжественной программы и удивила гостей своим появлением. Выступление звезды состоялось на Эйфелевой башне, она надела сверкающее серебряное платье, подходящее под сияние Олимпийского огня рядом с ней.

До этого Дион выступала только в 2022 году. В тот же год ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности». Певица перестала активно двигаться и отказалась от публичного образа жизни.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что толпа на церемонии открытия Игр в Париже громко раскритиковала лидера Франции Эммануэля Макрона. По его словам, политик даже опешил от случившегося.

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