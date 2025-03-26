«Вернулась домой». Татьяна Лазарева сняла ролик на фоне флага Украины

Татьяна Лазарева записала в Испании видео на фоне украинского флага

Телеведущая Татьяна Лазарева* записала видео на фоне флага Украины. Она опубликовала ролик в своем Telegram-канале.

«Я приехала домой в Испанию. На фоне флага украинского», — сказала она.

Телеведущая находилась в Черногории, где участвовала в съемках программы, посвященной детям и подросткам. Детали проекта она не раскрыла.

Лазарева* также добавила, что после возвращения в Испанию записала разговорные видео для YouTube-канала.

Российские правоохранители ранее объявили Лазареву* в международный розыск. Решение приняли в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. За это преступление телеведущая заочно получила 6,5 года колонии.

Общественники потребовали проверить дочь Лазаревой* Софию Шац на финансирование ВСУ и признать ее иноагентом.

*Признана в России иноагентом, внесена в перечень террористов и экстремистов.