Верку Сердючку не пустят в Россию

Певца Данилко не пустят в Россию по имеющимся основаниям

Украинского певца Андрея Данилко (более известен как Верка Сердючка) могут не впустить в Россию по имеющимся на это основаниям. Об этом сообщило РИА «Новости» после ознакомления с материалами правоохранителей.

«На данный момент имеются основания для неразрешения въезда на территорию России», — написано в документах.

После начала специальной военной операции певец множество раз негативно высказывался против России и правительства страны.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ в Запорожской области отправили в сторону российских военных дрон с колонкой, из которой играли песни Верки Сердючки. Помимо музыки из беспилотника звучало предложение сдаться.

Андрей Данилко в начале СВО хотел вступить в ряды украинской армии, отказался петь с коллегой по цеху Светланой Лободой и изменил слова песни Dancing Lasha Tumbai.