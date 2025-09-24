ВСУ пытались обезвредить российских солдат песнями Сердючки

Украинские военные в Запорожской области запустили дрон с колонкой, из которой играли песни Верки Сердючки (Андрея Данилко). Штурмовик 392-го полка группировки российских войск «Днепр» с позывным Увар сообщил об этом РИА «Новости» .

Необычный агитационный БПЛА заметили в поселке Малые Щербаки, на переднем крае обороны российской армии. Он прилетал ночью, играл гимн Украины, песни Сердючки и призывы сдаться в плен.

«Летал по улицам, не спеша. Включали нам музыку — Верку Сердючку. Ну, и сдаться предлагали: воду мы вам дадим, еду, мол», — рассказал боец.

Сам Данилко в начале спецоперации порывался вступить в Вооруженные силы Украины, отказался выступать со Светланой Лободой и изменил слова песни Dancing Lasha Tumbai. За антироссийские высказывания артиста сначала оштрафовали, а потом запретили въезд в ОАЭ.