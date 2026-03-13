Верит в чудо. Подруга — о настрое Лерчек перед курсом химиотерапии
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сохраняет позитивный настрой перед прохождением курса лечения рака желудка четвертой стадии. Об этом РИА «Новости» сообщила ее близкая подруга Кристина Дудкова.
«У нее позитивный настрой, верит в лучшее, в чудо, которое случается. Мы верим в лучшее. Нет тех, кто думает о плохих исходах. Это не на словах, это на деле видно. Все на позитиве. Мне кажется, что с таким настроем можно победить», — сказала она.
В пятницу, 13 марта, Чекалина начала курс химиотерапии. Медики обнаружили у нее метастазы в ногах, позвоночнике, и, вероятно, в легких.
В конце февраля Лерчек родила четвертого ребенка от аргентинца Луиса Сквиччиарини. На следующий день после выписки ее доставили в онкологическую реанимацию.
Подруга Чекалиной Алина Акилова заявляла, что женщине не позволяли выйти из дома, чтобы сдать анализы.