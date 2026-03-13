Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) сохраняет позитивный настрой перед прохождением курса лечения рака желудка четвертой стадии. Об этом РИА «Новости» сообщила ее близкая подруга Кристина Дудкова.

«У нее позитивный настрой, верит в лучшее, в чудо, которое случается. Мы верим в лучшее. Нет тех, кто думает о плохих исходах. Это не на словах, это на деле видно. Все на позитиве. Мне кажется, что с таким настроем можно победить», — сказала она.

В пятницу, 13 марта, Чекалина начала курс химиотерапии. Медики обнаружили у нее метастазы в ногах, позвоночнике, и, вероятно, в легких.

В конце февраля Лерчек родила четвертого ребенка от аргентинца Луиса Сквиччиарини. На следующий день после выписки ее доставили в онкологическую реанимацию.

Подруга Чекалиной Алина Акилова заявляла, что женщине не позволяли выйти из дома, чтобы сдать анализы.