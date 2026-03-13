Лерчек положили в больницу для прохождения курса химиотерапии

Блогера Валерию Чекалину (Лерчек), у которой диагностировали рак желудка четвертой стадии, госпитализировали для прохождения курса химиотерапии. Об этом сообщил ее избранник Луис Сквиччиарини в Instagram*.

Накануне вечером он выложил ролик, где Чекалину везут на инвалидном кресле.

«Сегодня нас госпитализировали в клинику, чтобы скорее завтра начать химиотерапию. Лера — молодец! Настроена позитивно! И благодарна за всю вашу поддержку», — написал он.

Рак нашли у Лерчек вскоре после рождения ребенка — с ним все в порядке. Как рассказала ее подруга Алина Акилова, блогер сильно страдает от болей и постоянно принимает анальгетики. Родные и близкие отказались комментировать случившееся.

По мнению Акиловой, заболевание развилось из-за домашнего ареста. Чекалина не смогла вовремя сдать анализы и проверить здоровье.

