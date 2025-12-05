Лурье отвергла предложение Долиной о мировом соглашении с возвратом денег

Певица Лариса Долина предложила Полине Лурье заключить мировое соглашение с постепенной выплатой денег за изъятую по суду квартиру. Об этом в комментарии RT заявила представляющая интересы покупательницы недвижимости адвокат Светлана Свириденко.

Она пояснила, что юристы Долиной обратились с предложением после того, как Верховный суд назначил дату рассмотрения жалобы на решения нижестоящих инстанций по сделке с квартирой.

Свириденко добавила, что речь идет о возврате 112 миллионов рублей в течение нескольких лет без учета инфляции. На такие условия Лурье не согласилась.

В комментарии 360.ru адвокат отметила, что ее клиентка перед потерей квартиры оплатила налог на имущество после первого решения суда об изъятии жилплощади.

Она пояснила, что вердикт в силу еще не вступил и Лурье, уже зная о потере квартиры, числилась собственницей, оплатив достаточно значительную сумму налога.

В пятницу, 5 декабря, певица Лариса Долина впервые публично прокомментировала скандал вокруг спорной сделки с квартирой. Она пояснила, что не могла говорить из-за шокового состояния после осознания того, что стала жертвой мошенников. После артистка подписала документ о неразглашении на время судебного разбирательства.