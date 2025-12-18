Экспертиза подтвердила психическое расстройство у Долиной при продаже квартиры

Певица Лариса Долина продавала квартиру, находясь в психическом расстройстве от действий мошенников. К такому выводу пришли специалисты в рамках психолого-психиатрической экспертизы, следует из постановления Верховного суда. Документ опубликовали в Сети 18 декабря.

«У нее на фоне имеющихся личностных особенностей отмечалось изменение психического состояния с формированием расстройства приспособительных реакций», — говорится в тексте постановления.

По мнению экспертов, это мешало артистке полностью отдавать отчет в своих действиях.

Ранее адвокат покупательницы квартиры Светлана Свириденко заявила, что ходатайствовала в суде о справке из психоневрологического диспансера. В ответ адвокат Долиной попросила такую справку не истребовать, потому что певица не состоит на учете и не хочет дополнительной огласки.