Вера Брежнева появилась в Каннах в образе невесты и спровоцировала слухи

Певица Вера Брежнева появилась на Каннском кинофестивале в белом платье, которое напомнило поклонникам свадебный наряд. Снимки с красной дорожки и из отеля артистка опубликовала в Instagram*.

На фото она позировала в номере отеля в светлом образе, а на безымянном пальце у нее заметили кольцо.

«Перед дорожкой, после хаоса», — написала Брежнева.

Во время выхода на красную дорожку певица охотно позировала фотографам, улыбалась и неожиданно начала танцевать под музыку. Украшение на руке только усилило слухи о возможных переменах в личной жизни артистки.

Сама Брежнева пока не комментировала значение кольца и не делала заявлений о помолвке или новом романе.

Ранее певица завершила карьеру в России и сменила псевдоним. Она стала выпускать музыку на украинском языке под новым сценическим именем — Vira.

