Вера больше не Брежнева: певица отказалась от русского языка и переименовала себя

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева начала выступать только на украинском языке под именем Vira. Об этом сообщил телеграм-канал Mash .

Артистка отказалась от псевдонима Вера Брежнева (настоящее имя — Вера Галушка) и русского языка в публичных выступлениях. По данным канала, ее команда не принимает заказы от россиян, включая релокантов, и проверяет национальность заказчиков перед согласованием концертов.

В рамках нового промоушена певица решила сосредоточиться на благотворительности и работе с украинской аудиторией: помогает переселенцам в Черновцах, открыла медкабинет в Мукачево и поддерживает детей в прифронтовых зонах. Параллельно она занялась подготовкой новой концертной программы на украинском языке, которая будет готова примерно через месяц.

Ранее Брежнева была одной из самых популярных солисток «ВИА Гры» и успешно развивала сольную карьеру в России. В 2022 году певица переехала в Италию, но ее концерты в странах СНГ и Европы перестали пользоваться прежним успехом.

Недавно появилась информация, что 16-летняя дочь артистки Сара начала распродавать свой гардероб после сообщений о финансовых трудностях матери. Она опубликовала объявления о продаже вещей брендовых марок по ценам вдвое ниже оригинала.