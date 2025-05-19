«Великий созидатель». Путин выразил соболезнования в связи со смертью Григоровича

Президент Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Юрия Григоровича, а также коллективу Большого театра в связи с кончиной хореографа. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Ушел из жизни выдающийся хореограф, великий подвижник и созидатель, олицетворявший целую эпоху в истории русского и мирового балета», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что поставленные Григоровичем спектакли покорили зрителей смелостью творческих идей и замыслов. Их по праву считают эталоном высочайшего мастерства и безукоризненного художественного вкуса.

Юрий Григорович скончался в 98 лет. Соболезнования по поводу кончины хореографа выразили артист балета Николай Цискаридзе, прима-балерина Большого театра Евгения Образцова и другие известные деятели культуры. Причина смерти Григоровича не раскрывалась.