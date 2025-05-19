Умер хореограф Юрий Григорович

Советский и российский хореограф Юрий Григорович скончался в возрасте 98 лет. Об этом сообщил ТАСС его помощник Александр Колесников.

«Юрий Григорович ушел из жизни на 99-м году», — заявил он.

Григорович родился в Ленинграде в 1927 году. Когда ему было 10 лет, поступил в Ленинградское хореографическое училище. С началом войны учреждение эвакуировали в Кострому, затем — в Молотов.

В Ленинград хореограф вернулся в 1944-м. Через два года окончил училище по классу педагогов Бориса Шаврова и Алексея Писарева, после чего его приняли в кордебалет Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова.

Одновременно с карьерой артиста Григорович начал ставить постановки в балетной студии ленинградского Дворца культуры имени Горького. Его первыми балетами стали «Аистенок», «Семеро братьев» и «Славянские танцы».

В 1957-м артисту поручили поставить полномасштабную работу — балет «Каменный цветок». Представление стало симбиозом советского драматического балета и балетного симфонизма, который до этого отвергали. Это оказалось поворотным пунктом в развитии хореографического искусства СССР.

С 1962 по 1964 годы Григорович занимал должность балетмейстера в Ленинградском театре оперы и балета Кирова. Затем, в 1964-м, перешел на позицию главного балетмейстера в Большом театре Москвы, где проработал до 1995 года.

В феврале 2001-го хореограф снова стал сотрудничать с Большим театром, с марта 2008 года был штатным хореографом балетной труппы. С 2004 — почетный член Российской академии художеств, а в период 2013 по 2015 был членом Общественного совета при Министерстве культуры России.