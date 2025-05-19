Цискаридзе назвал смерть Григоровича трагедией для культуры России

«С одной стороны, когда человек уходит на 99-м году жизни, хочется сказать, что можно позавидовать... А с другой стороны, когда это твой очень близкий человек, очень дорогой тебе человек, конечно, трагедия для всех», — отметил он.

Напомним, что недавно стало известно о смерти известного советского и российского хореографа Юрия Григоровича. Он умер в возрасте 99 лет.