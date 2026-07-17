Вдову Юрия Николаева похоронили в Москве

Вдову прославленного телеведущего Юрия Николаева Элеонору похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщило РИА «Новости».

Николаева ушла из жизни 12 июля. Ей было 74 года. После смерти супруга, с которым состояла в браке больше 50 лет, она прожила только восемь месяцев.

Могила вдовы телеведущего находится на 21-м участке Троекуровского кладбища. Ее похоронили рядом с мужем. Надгробие сейчас покрывает большое количество живых цветов.

Ранее стало известно о смерти вдовы поэта Андрея Вознесенского Зои Богуславской. Она ушла из жизни в 102 года. Именно Богуславской поэт посвятил знаменитую поэму «Оза».