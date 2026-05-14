Вдова поэта Вознесенского умерла в 102 года

Известная советская и российская писательница, драматург Зоя Богуславская скончалась 14 мая в возрасте 102 лет. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

Богуславская была главной опорой, музой и соратницей Андрея Вознесенского, с которым прожила в браке 46 лет вплоть до его смерти в 2010 году. Именно ей поэт посвятил знаменитую поэму «Оза».

Журналистка Сусанна Альперина в телеграм-канале также подтвердила смерть Богуславской со ссылкой на надежный источник.

«Раскрыть — не могу. Соберусь с мыслями — напишу подробнее попозже об этой великой женщине. На Original +Doc 2024 Зоя Богуславская получила приз как лучшая героиня — фильм о ней сняли к ее столетию. Светлая память», — написала она.

Ранее стало известно от смерти актера кино и театра Олега Погорельца на 58-м году жизни, причиной стал тромб в легком. Он известен большому кругу зрителей по сериалу «Жена олигарха».