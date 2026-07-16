Вдова Юрия Николаева умерла спустя восемь месяцев после его смерти

На 75-м году жизни скончалась вдова телеведущего Юрия Николаева Элеонора. Трагическое известие сообщил блогер Андрей Флор на своей странице в соцсети «ВКонтакте» .

Женщины не стало через восемь месяцев после смерти супруга. В апреле 2025 года пара отметила золотой юбилей совместной жизни. Николаевы познакомились, когда Юрию было 18, а Элеоноре 15 лет.

«Ушла тихо вслед за мужем», – написал Флор.

По информации блогера, Николаева умерла 12 июля. Ее похоронили на Троекуровском кладбище рядом с мужем.

Народный артист России Юрий Николаев ушел из жизни 4 ноября 2025 года. Он получил широкую известность как ведущий телепрограмм «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Голубой огонек». Николаев также работал диктором и актером, его телевизионная карьера продолжалась несколько десятилетий.