Михалков раскрыл, как Ефремов добивался возвращения на сцену

Перед актером Михаилом Ефремовым поставили ряд условий для возвращения на сцену после освобождения из колонии. Об этом «Вестям» рассказал режиссер Никита Михалков.

По его словам, все договоренности артист «выполнил идеально».

«Поставил условия, по которым могу взять на себя ответственность. Что он не будет нигде сниматься, давать интервью, играть — и все остальные табу. Ему нужно подлечиться — мы это сделали. Нужно было привести себя в порядок», — добавил Михалков.

Режиссер отметил, что следил за состоянием Ефремова, пока тот находился в колонии, назвав время заключение «разрушительным бульоном» для артиста. При этом он подчеркнул, что колония стала для актера серьезным жизненным опытом.

Ефремов не выходил на сцену шесть лет. Билеты на его первый спектакль после выхода из тюрьмы раскупили за считаные часы.