Вассерман в День холостяка признался, о чем сожалеет больше всего

Вассерман в День холостяка выразил сожаление, что так и не женился

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман признался, что считает холостую жизнь большой ошибкой. Своим мнением он поделился в разговоре с Mash .

«По моему опыту, холостая жизнь не имеет никаких преимуществ перед семейной. Совершил в жизни серьезную ошибку, и лучше ее не повторять», — сказал Вассерман.

Во время беседы интеллектуал с грустью признался, что не считает отмечаемый 7 августа День холостяка поводом для праздника.

