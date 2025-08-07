Вассерман в День холостяка признался, о чем сожалеет больше всего

Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман признался, что считает холостую жизнь большой ошибкой. Своим мнением он поделился в разговоре с Mash.
«По моему опыту, холостая жизнь не имеет никаких преимуществ перед семейной. Совершил в жизни серьезную ошибку, и лучше ее не повторять», — сказал Вассерман.
Во время беседы интеллектуал с грустью признался, что не считает отмечаемый 7 августа День холостяка поводом для праздника.
В мае стало известно, что певец Алексей Воробьев наконец женился. Исполнитель романтичных песен о любви связал себя узами брака с известной оперной певицей Аидой Гарифуллиной.
