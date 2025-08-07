Вассерман в День холостяка признался, о чем сожалеет больше всего

Вассерман в День холостяка выразил сожаление, что так и не женился

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Депутат Госдумы и публицист Анатолий Вассерман признался, что считает холостую жизнь большой ошибкой. Своим мнением он поделился в разговоре с Mash.

«По моему опыту, холостая жизнь не имеет никаких преимуществ перед семейной. Совершил в жизни серьезную ошибку, и лучше ее не повторять», — сказал Вассерман.

Во время беседы интеллектуал с грустью признался, что не считает отмечаемый 7 августа День холостяка поводом для праздника.

