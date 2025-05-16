16 мая 2025 17:21 Завидный холостяк обрел свое счастье. Что известно об избраннице Алексея Воробьева 0 0 0 Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look / www.globallookpress.com Знаменитости

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Певец Алексей Воробьев наконец женился. Кто стал избранницей оскандалившегося исполнителя романтичных песен о любви — в материале 360.ru.

Кто стал супругой Воробьева Актер связал себя узами брака с известной оперной певицей Аидой Гарифуллиной. Ей, как и избраннику, 37 лет. Артистка родилась в семье дирижера Ляйли Гарифуллиной и бизнесмена Эмиля Гарифуллина. В 2007 году она девушка поступила в Нюрнбергскую высшую школу музыки, и после выпуска заявила о себе на мировой сцене. Уже в 2012 году Гарифуллина выступала на «Арене ди Верона» в Италии — там она познакомилась с Пласидо Доминго. В 2013-м дебютировала на сцене Мариинского театра и впервые спела дуэтом Андреа Бочелли. В 2020-м певицу признали заслуженной артисткой России. Умница, красавица и просто талантливая девушка — все как по заказу для Воробьева. Еще и из хорошей семьи.

Фото: РИА «Новости»

Отношения Воробьева и Гарифуллиной Отношения Аиды и Алексея завязались минувшей зимой. Примерно в это же время они принимали участие в третьем сезоне шоу «Фантастика». Не исключено, что именно там у пары и зародились чувства, сообщил Super.ru. Возлюбленных часто видели вместе как в России (в том числе на Патриках, где вряд ли скроешься от чьих-то глаз), так и за границей, в Вене, где работает и проводит большую часть времени Аида. Артисты не стали тянуть со свадьбой. Уже в апреле пара расписалась в Грибоедовском загсе Москвы. Это произошло через пару месяцев после того, как артист объявил о поиске невесты. Воробьев и Гарифуллина не хотят и не торопятся афишировать отношения. Однако в этом нет ничего удивительного — недавно Алексей оказался в центре скандала. В День всех влюбленных певец «поздравил» поклонниц заявлением о том, что не считает самодостаточными женщин, которые наносят макияж.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь звезд до свадьбы С 2016 по 2017 года Гарифуллина встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. Через некоторое время после расставания певица родила дочь Оливию. Отца девочки исполнительница скрывает. Ходят слухи, будто мама Сафина была в восторге от Гарифуллиной. Сама Аида не скрывала, что Марат — идеал мужчины. Но избежать расставания не удалось из-за загруженности обоих партнеров. Личная жизнь Воробьева была более насыщенной. На его счету роман с актрисой Анной Чиповской и Оксаной Акиньшиной. В 2011 году он встречался с коллегой по цеху Викторией Дайнеко. Пять лет назад артиста заметили в пиар-романе с психологом Натальей Зубаревой. В 2021 году она родила ребенка, пошли слухи о возможном отцовстве артиста. В соцсетях предполагали, что Зубарева заплатила Воробьеву за эту историю. «Спустя несколько лет Воробьев явно забыл былое в отличии от экс-возлюбленной — она в 2023 году заверяла, что отношения действительно были и закончились болезненно», — напомнила ведущая шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова. По ее мнению, история любви Алексея и Аиды выглядит неправдоподобно и имеет определенную цель, о которой поклонникам еще предстоит узнать.